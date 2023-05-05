Работы художника из Липецка Ивана Фурсова представлены в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Западном крыле. Посетители могут увидеть картины, созданные по итогам пленэра в Мариуполе Донецкой области.

Выпускник направления «Станковая живопись» Липецкого областного колледжа искусств Иван Фурсов продолжает обучение в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова. На пленэр в Мариуполь художник ездил в октябре 2022 года вместе с преподавателями и студентами вуза. Теперь их работы можно увидеть в одном из самых известных художественных музеев страны – в Третьяковской галерее в Москве. Выставка называется «Грани Победы».

«Художественное искусство – это часть истории. То, что запечатлено на полотнах, – свидетельства событий, которые сохранятся на долгие годы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.