Продолжается ремонт киноконцертного зала «Октябрь». Как сообщает управление строительства и архитектуры Липецкой области, подрядчик уже завершил работы в центральной части здания. Архитектурная подсветка и обновленный фасад, облицованный композитными материалами светлых оттенков, подчеркивают красоту здания. На объекте трудятся около 70 человек и строительная техника.

Сейчас специалисты ведут работы по утеплению труб теплового узла и монтируют системы отопления. Одновременно ведут обшивку внутренних стен здания гипсокартоном и стяжку пола в малом зале, а также бетонируют и декорируют подпорные стены лестницы ККЗ.

«Обновлённый «Октябрь» станет современным арт-пространством, откроет новые возможности для творческой и увлечённой молодёжи. Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул к развитию региональной сферы культуры», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Широкоформатный кинотеатр «Октябрь» с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами был открыт в 1990 году. За это время в нём проводился только косметический ремонт. Благодаря реконструкции, которая должна завершиться в 2024 году, здание станет многофункциональным концертным залом. Помимо концертов в нём будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы.