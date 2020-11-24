Работы на мосту в районе Новой Жизни вышли на финишную прямую

Монтаж последней балки пролёта над железнодорожными путями на на мосту в районе Новой Жизни завершен.

Тротуар и подъезды к мосту уже полностью заасфальтированы – «голым» остается участок около 80 метров на самом путепроводе. К устройству покрытия здесь планируют приступить уже на следующей неделе.

Также специалистам предстоит установить барьерное ограждение на мосту, нанести разметку и смонтировать две опоры освещения – еще 18 уже установлены.

Строительство моста в районе Новой Жизни ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.