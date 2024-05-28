Продолжается строительство последнего этапа Восточного обхода Липецка в районе Казинки, который замкнет дорожное кольцо вокруг областного центра. К концу года подрядчик должен сдать 365-метровый мост и четыре километра дороги от грязинской трассы до водохранилища. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Половина нового моста была готова уже в прошлом году. Монтаж несущих конструкций второй части подрядчик – «Уваровская ПМК-22» – завершил в марте. Сейчас на металлических пролётных балках специалисты устанавливают монолитную железобетонную плиту: монтируют опалубку, вяжут арматуру, затем заливают элемент бетоном. Участок поделен на пять частей, на трех – бетонные работы завершены. После заливки материал должен набрать прочность и напитаться влагой – для этого свежий бетон накрывают специальной тканью и поливают водой в течение 10 дней. Как объяснили специалисты, это нужно, чтобы бетон не полопался, так как температуры уже высокие. Параллельно идет монтаж консолей на следующем отрезке, армирование.

Укладка верхних слоев покрытия проезжей части планируется на середину лета. Мост будет двухполосным с полуметровыми технологическими проходами с обеих сторон. На берегу со стороны села Ярлуково участок строительства соединится с ранее построенным участком обхода, там в течение 2020-2022 годов дорожники проложили восемь километров новой дороги до трассы Орёл – Тамбов и возвели две двухуровневые транспортные развязки.

Сейчас новую дорогу к новому мосту тянут со стороны трассы Липецк – Грязи. Ее длина – 4,3 километра. Земляные работы завершены, по всей длине участка пришлось заменить грунт на глубину 3,5 метра, поскольку природный оказался тиксотропным – разжижающимся от механического воздействия. Взамен него засыпали порядка 160 тыс. квадратных метров пескогрунта.

Теперь дорожники делают дорожное полотно. Основание дорожного «пирога» – слой песка высотой 40 сантиметров. На него укладывают геоспан – специальный материал, увеличивающий прочность покрытия, 35 сантиметров щебня и три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 сантиметров. Первый слой асфальта уже лежит на участке длиной около 900 метров.

Подрядчику предстоит выполнить много сопутствующих работ: установить ограждения, в черте населенного пункта – шумозащитные экраны, провести линию освещения. Сдача последнего этапа второй очереди Восточного обхода намечена на декабрь 2024 года. «Качественные дороги – это не только комфорт для автомобилистов, но и инвестирование в развитие экономики и туризма. Наличие удобных транспортных развязок способствуют развитию логистики», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.