Работы – непочатый край

У добринских аграриев — напряженное время. В эти дни на полях сельхозпредприятий идет уборка сладких корнеплодов, обмолот подсолнечника, сои и кукурузы. В районном отделе сельского хозяйства озвучили статистику ведущихся работ.

Итак, по состоянию на 23-е сентября сахарная свекла выкопана в районе на площади 6000 гектаров из 18307. Средняя урожайность этой технической культуры составляет 430 центнеров с гектара, валовое производство корней достигло отметки в 258000 тонн. Сырье для переработки принимают два сахарных завода — Грязинский и Добринский. Наши заводчане в сутки перерабатывают по 13000 тонн свеклы. Пик активности в уборке корнеплодов зависит от погоды. Пока для минимизации потерь вся убранная свёкла долго не хранится на полях и оперативно вывозится.

Подсолнечник обмолочен на 8000 гектарах из 12662, получено 18400 тонн маслосемян при средней урожайности 23 центнера на круг. Уборка «черного золота» продолжается.

Посевы сои нынешней осенью дают полеводам весомую отдачу. На сегодня в районе сою обмолотили на 8000 гектарах из запланированных 12941. Валовой намолот — 22000 тонн зерна при средней урожайности 27,5 центнера на круг. В ООО «Петровский агрокомплекс» обмолот сои полностью завершен. С каждого из 982 гектаров местные аграрии получили по 32, 8 центнера ценных бобов, что является лучшим результатом в районе.

Селяне провели пробный обмолот кукурузы. В хозяйстве Александра Жданова из Талицкого Чамлыка с первых 100 гектар было собрано 850 тонн зерна, богатого белком и каротином. Всего в районе «царица полей» занимает площадь в 7452 гектара. Наши труженики возлагают на кукурузу немалые надежды.

В стадии завершения находится осенний сев. При плановом задании в 27000 гектаров озимой пшеницей засеяно 22000, что составляет 80 процентов к плану. Полевые работы в обязательном порядке предваряет предпосевная подготовка почвы.