Благоустройство территории в рамках капитального ремонта, а также работы по заземлению, молниезащите и устройству обогрева водостоков идут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ЛОУНБ). Рабочие уже частично демонтировали старое асфальтобетонное покрытие вокруг здания, выкопали траншею для ливневой канализации и уложили контур заземления.

Старт ремонта проконтролировала начальник управления культуры и искусства Липецкой области Ирина Кремнёва. В дальнейшем запланирована укладка тротуарной плитки вокруг библиотеки и монтаж металлического ограждения с автоматическими раздвижными воротами во внутреннем дворе. Капитальный ремонт здания начали весной 2023 года. Он был проведен впервые за 45 лет. Была заменена крыша, отремонтирован фасад и смонтировано уличное освещение.

Областная библиотека переехала в здание на улице Кузнечной, где находится и сейчас, 5 марта 1964 года. «Сейчас ЛОУНБ является самой крупной библиотекой Липецкой области с богатыми книжными фондами, полным репертуаром местной печати. А еще это методический центр для библиотек региона и центр библиотечного краеведения, площадка для проведения научных, познавательных, культурных и развлекательных мероприятий», – сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области.