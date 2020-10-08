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Работы по благоустройству в сквере Пограничников в Липецке завершили, но объект пока не приняли

3 часа назад
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Работы по благоустройству тротуаров в сквере Пограничников в Липецке завершены.

Всего здесь срезали почти 1450 квадратных метров старого покрытия, после чего уложили щебеночное основание и слой мелкозернистого асфальта.

Специалисты установили 388 погонных метров новых бордюров вместо старого бортового камня. Прилегающие к тротуару участки засыпали черноземом и засеяли их газоном.

– Несмотря на то, что все работы по благоустройству завершены, объект еще не принят. Пробы асфальта взяла специальная лаборатория, лишь после того, как мы получим результаты экспертизы, будет решение о приёмке объекта, – отметили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

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