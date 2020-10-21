Работы по расчистке реки Воронеж в Липецкой области высоко оценили в Федеральном агентстве водных ресурсов

Масштабные работы по расчистке реки Воронеж в Липецкой области проинспектировали представители Федерального агентства водных ресурсов. Вместе с журналистами и экологами они посмотрели карты намыва в районе села Троицкое, оценили, как работают земснаряды и специальные установки по расчистке дна от иловых отложений. Расчистка главной водной артерии проводилась в 2019-2020 годах в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». За 2019-2020 гг со дна реки было извлечено более 400 тысяч тонн отложений, рассказала начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.

Извлеченный ил использовали для благоустройства и укрепления береговой линии. Изменилась не только глубина реки, но и гидродинамические характеристики, в частности, увеличилась скорость водотока. Для укрепления берегов Воронежа было высажено свыше семи тысяч молодых деревьев. Экологи выбрали ивы и клёны, которые имеют мощную разветвлённую корневую систему и обладают устойчивостью к затоплению.

На расчистку десятикилометрового участка реки в 2019-20020 годах из федерального и регионального бюджетов было выделено почти 120 млн рублей. Кроме того, в нынешнем году в рамках нацпроекта расчистили пять километров реки Ягодная Ряса в черте города Чаплыгин. Всего же благодаря выделению федеральных средств с 2016 по 2020 годы было расчищено более 60 км водных объектов региона.«Липецкая область – одна из лидеров по реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Завершили работы вовремя, даже с опережением. Извлечены огромные объёмы иловых отложении, которые скапливались десятилетиями. Это позволит улучшить условия жизни населения туристическую привлекательность области. Мы будем и дальше поддерживать регион дальше и находить возможности для финансирования работ по сохранению и реабилитации водных объектов», – отметила заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб.

Также в рамках пресс- тура журналистам показали проект обустройства рекреационной зоны на острове Зеленый, где планируется проведение музыкальных фестивалей, городских праздников. Расчистка реки также позволила создать трассу для Федерации гребного спорта в черте Липецка, в ходе берегоукрепления было высажено семи тысяч деревьев: ивы, тополя, клены.

В рамках федерального проекта проводятся акции по очистке берегов – в 2020 году в них принимали участие более двух тысяч человек, протяженность очищенной от мусора береговой линии составила 175 км. Большое значение в регионе уделяется и экологической безопасности: за последние четыре года проведен капитальный ремонт на 17 гидротехнических сооружениях в Усманском, Тербунском, Становлянском, Липецком, Данковском и других районах. В 2016 году построено гидротехническое сооружение в Чаплыгине и проведено берегоукрепление реки Ягодная Ряса.

До 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» планируется экореабилитация Быстрой Сосны, Красивой Мечи и Дона.

«Сохранение уникальных водных объектов является одной из главных задач, предусмотренных национальным проектом «Экология», который определяет экологическую стратегию Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.