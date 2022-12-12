Уникальный выставочный проект, объединивший творчество трех российских экспрессионистов, открылся в Липецком художественном музее. Выставка «Мастера русского экспрессионизма» приурочена к юбилеям мастеров: 90-летию Анатолия Зверева, 100-летию Арона Буха, 110-летию Виктора Сорокина. Посетить ее можно до 12 марта 2023 года.

В музее можно увидеть более ста живописных и графических произведений этих авторов. Часть работ выставляется впервые. После завершения выставки одна из картин Арона Буха будет передана в дар Липецкому Художественному музею. На открытие выставки в Липецк приехал его сын Феликс Бух, который пошел по стопам отца. Также в этот день музей посетил сын народного художника России Виктора Сорокина Александр.

«Увидеть работы троих столь известных мастеров в одном месте – это настоящая удача для поклонников живописи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.