Торжественная церемония награждения победителей XVIII областного конкурса-фестиваля художественного творчества детей и юношества им. В.С. Сорокина и открытие итоговой детской художественной выставки состоится 15 октября в Центре изобразительных искусств. В 2021 году в XVIII областном конкурсе-фестивале участвовали 365 живописных и графических работ и 73 работы в скульптурной технике исполнения от 417 учащихся художественных школ искусств, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, художественных студий в возрасте от 5 до 17 лет.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Из 438 работ профессиональное жюри выбрало самые лучшие в номинациях «Живопись», «Графика» и «Скульптура». 71 юный художник и скульптор будут награждены дипломами победителей и дипломами лауреатов этого творческого соревнования. Благодарственными письмами будет награждено 37 преподавателей.

На итоговой детской художественной выставке Центре изобразительных искусств будут представлены более 250 живописных, графических и скульптурных работ. Традиционно по итогам проведения конкурса-фестиваля будет издан каталог лучших работ.