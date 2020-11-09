“Радио России” в Добринке теперь можно поймать без помех

Филиал РТРС «Липецкий ОРТПЦ» в рамках реализации пана модернизации сетей аналогового эфирного вещания радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», утвержденным ФГУП «Всероссийская Государственная телерадиокомпания» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», 31 октября 2020 года включил оборудование для трансляции радиостанции «Радио России» в нескольких населенных пунктах Липецкой области.

“Радио России” теперь можно без помех поймать в:

поселке Добринка на частоте 103,5 МГц,

селе Воловчик на частоте 105,6 МГц,

селе Долгоруково на частоте 106,4 МГц,

селе Измалково на частоте 106,1 МГц,

селе Тербуны на частоте 100,1 МГц,

селе Чернава на частоте 91,2 МГц,

городе Чаплыгин на частоте 107,5 МГц,

городе Данков на частоте 102,9 МГц.

Таким образом, радиостанция стала доступна еще для 318 тысяч жителей региона.