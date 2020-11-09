“Радио России” в Добринке теперь можно поймать без помех

Филиал РТРС «Липецкий ОРТПЦ» в рамках реализации пана модернизации сетей аналогового эфирного вещания радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», утвержденным ФГУП «Всероссийская Государственная телерадиокомпания» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», 31 октября 2020 года включил оборудование для трансляции радиостанции «Радио России» в нескольких населенных пунктах Липецкой области.
“Радио России” теперь можно без помех поймать в:
- поселке Добринка на частоте 103,5 МГц,
- селе Воловчик на частоте 105,6 МГц,
- селе Долгоруково на частоте 106,4 МГц,
- селе Измалково на частоте 106,1 МГц,
- селе Тербуны на частоте 100,1 МГц,
- селе Чернава на частоте 91,2 МГц,
- городе Чаплыгин на частоте 107,5 МГц,
- городе Данков на частоте 102,9 МГц.
Таким образом, радиостанция стала доступна еще для 318 тысяч жителей региона.