Радиостанция «Липецк ФМ» и Липецкая ТПП отмечены в конкурсе «Экономическое возрождение России»

Радиостанция «Липецк FM» вошла в число победителей XXXII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Она отмечена в номинации «Лучшее региональное СМИ». Специальный Диплом присужден Липецкой торгово-промышленной палате — за активную работу по организации конкурса. Награду получил президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов.

Конкурс проводится с 1993 года Торгово-промышленной палатой РФ совместно с Союзом журналистов России. Цель — развитие экономической журналистики в стране и объективное освещение в СМИ процессов формирования и достижений российского предпринимательства. В 2025 году на федеральный этап конкурса поступило 438 заявок из различных городов и населенных пунктов России, включая отдаленные территории. Липецкая ТПП представила рекордное количество заявок.

«Из года в год активность липецких журналистов в вопросах освещения экономической деятельности и достижений растет. Этому способствуют объективные факторы – у региона действительно появляется все больше поводов для гордости, наши предприятия внедряют уникальные методики и инструменты, которые могут взять на заметку другие регионы. Закономерно, что Липецкую область на федеральном уровне отмечают в числе лучших в информировании о развитии предпринимательства и экономики в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.