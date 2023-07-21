Открытие выставки «Радость жизни» президента Российской академии художеств Зураба Церетели состоится в Липецке 28 июля в Художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера. Липчане и гости города смогут увидеть 24 произведения, выполненные в технике объемной эмали, и 11 скульптур из серии «Горожане».

Как сообщили организаторы выставки, представленные работы раскрывают зрителям одну из граней творчества мастера, для которого характерно как сохранение традиций, так и их творческая интерпретация, постоянное стремление к новаторству. «Искусствоведы связывают обращение Зураба Церетели к эмали с влиянием перегородчатой эмали в искусстве Грузии. Художник возрождает и развивает эту древнюю традицию, придает ей современное звучание. Цветовая палитра становится шире, а техника объемной эмали создает рельефный рисунок, игру светотени и усиливает эффект живописности», – рассказали организаторы.

Тематика выставленных произведений разнообразна. Большое место занимают композиции с цветами (серия «Я садовником родился»), изображение подсолнухов, яркие образы созданы в эмалях «Мира и Маруся», «И художник, и спортсмен», в работе из серии «Чарли Чаплин» и многих других. Воспоминаниям о жителях родного для Церетели Тбилиси посвящены эмальерные картины «Старый Тифлисъ», «Скрипач с птичкой», «Молитва» и скульптурная серия «Горожане».

Монументальные скульптурные произведения Церетели находятся в Москве, других российских городах и за рубежом. В разное время мастер руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970–1980 годах он был главным художником МИД СССР, в 1980 году – главным художником Олимпийских игр в Москве, с 1993 по 1999 год Зураб Церетели возглавлял создание мемориального комплекса на Поклонной горе к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, осуществлял художественное руководство по воссозданию храма Христа Спасителя и работал над общим художественно-дизайнерским решением Манежной площади в Москве.

Выставка в Доме Мастера продлится до 10 сентября. «Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.