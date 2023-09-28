Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ESG-рейтинг (Environmental, Social, corporate Governance — Природа, Общество, Управление) Липецкой области. Регион получил самую высокую категорию «А», поднялся на одну позицию и стал единственным субъектом России в верхнем диапазоне данного рейтинга. «Оказаться на высокой позиции независимого рейтинга — показатель эффективности и результативности реализуемых мер, принимаемых решений и в целом правильности выбранного курса развития», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Эксперты особо оценили инвестиционную инфраструктуру Липецкой области, меры поддержки бизнеса, прозрачность работы региональной власти, снижение выбросов в атмосферу, что явилось следствием увеличения расходов на экологию в четыре раза. Это говорит об ответственном подходе представителей власти к развитию и жизни региона. По оценке аналитиков рейтингового агентства, в Липецкой области сохраняется низкий уровень бедности, доля людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилась до 7,2%. Это меньше, чем в среднем по стране. В регионе внедряются многоуровневые программы обучения по востребованным специальностям и повышения финансовой грамотности населения.

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, принявший участие в вебинаре «Стратегии устойчивого развития российских регионов», в рамках которого был присвоен ESG-рейтинг, отметил, что высшая оценка в ESG-рейтинге от агентства RAEX подтверждает, что на протяжении пяти лет регион успешно идет по пути развития.