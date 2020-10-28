Районная администрация передала медикам две машины из своего гаража

На одном из заседаний оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил о новых предпринимаемых в регионе мерах против COVID-19. В частности, о помощи медицинским работникам, которых жители региона вызывают на дом.

Было принято решение передать участковым терапевтам несколько автомобилей из подведомственного гаража администрации Липецкой области и служебные машины из мэрии Липецка.

Глав муниципалитетов также призвали предоставить свободное количество автотранспорта для нужд медицинских работников, которые будут оказывать помощь жителям. Из гаража администрации Добринского района были выделены два автомобиля на помощь медицинским работникам.

— Уже на следующий день, — рассказывает заместитель главы Добринского района Олег Малыхин, — по распоряжению и.о. руководителя муниципалитета Романа Ченцова мы направили в пользование районной больницы два автомобиля: «Нива-Шевроле» и «Рено-Логан» вместе с водителями. Все расходы, связанные с обеспечением ГСМ и запчастями районная администрация взяла на себя. Машины вместе с терапевтами выезжают на вызовы. Медицинские работники берут анализы на коронавирус, отвозят их в Липецк. Автомобили, пока есть в этом необходимость, будут находиться в ведении ЦРБ.