Районная библиотека в течение года приучала молодежь к занятиям физкультурой и отказу от вредных привычек

Для укрепления здоровья молодых людей при Добринской центральной библиотеке в 2019-2020 гг. был реализован проект «Молодежь в формате ЗОЖ», который получил поддержку фонда Президентских грантов.

В ходе реализации проекта создан единый информационно-образовательный центр для подростков и молодёжи. Молодые жители Добринского района на основе современных знаний, полученных в центре, были вовлечены в занятия физической культурой и спортом, получали ценную информацию о профилактике хронических и социально опасных заболеваний.

Проект стартовал в ноябре 2019 года. И уже зимой был организован лыжный забег, участие в котором приняла молодежь от 14 до 35 лет. На забег собралось более 150 человек. А в марте прошли весёлые старты и эстафеты для подростков.

Волонтеры проекта разработали интересные задания и соревнования, требующие быстроты, ловкости, которые молодым спортсменам пришлись по душе. Ребята с большим интересом проверили себя на скорость и внимательность, оценили свои возможности.

Проект предполагал не только занятия спортом, но и интеллектуальную составляющую здорового образа жизни. Это разъяснения пагубности вредных привычек. С использованием онлайн-сервиса был организован диспут «Курение, алкоголизм и наркотики, как главная проблема социализации подростков и молодежи». Между собой дискутировали как приверженцы здорового образа жизни, так и те, кто считает вредные привычки личным делом. Но общим итогом стал вывод — каждый может быть здоровым, если есть мотивация и сила воли, стремление к вершинам, которые должен каждый покорить сам. Мероприятие прошло в 8 населённых пунктах. Участники дискуссии разработали творческие проекты, мотивирующие быть здоровым, следить за распорядком дня, правильно питаться, заниматься спортом.

Разговор о здоровье вскоре продолжился за круглым столом по теме «Здоровые дети в здоровой семье». В нем приняли участие 92 человека в возрасте от 14 до 35 лет. Подобные дискуссии также прошли в 8 населенных пунктах района. Заявленная тема — «Здоровому — все здорово!», её обсудили 130 человек.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации множество мероприятий прошли в онлайн-режиме. Однако летом, когда ограничения были ослаблены, активисты проекта успели провести культурно-спортивный фестиваль «Новое поколение».

Одновременно на разных площадках района подросткам и молодежи были предложены состязания в командных видах спорта, эстафетах, соревнованиях на ловкость и силу, спортивных викторинах и т.д. Общее число участников этого фестиваля составило 600 человек. В программе были торжественное открытие фестиваля, награждение победителей и призеров соревнований, а также концертная программа и праздничный салют. К услугам участников были тематические игровые зоны, фотозоны-площадки для обучения и мастер-классов, зоны питания и другие локации. Многие с удовольствием приняли участие в соревнованиях, по окончании которых получили призы и медали, а также веселились и танцевали на свежем воздухе.

В июле волонтеры проекта вместе с его участниками, отправились в очередное туристическое путешествие. Желающих набралось 25 человек.

Вскоре в поселке Добринка состоялась легкоатлетическая эстафета, в ней участвовало 100 подростков. Позднее, в августе, молодежь села на велосипеды. 15 августа прошел велопробег, в котором 250 велосипедистов показали выносливость и стремление к победе.

Пятнадцать современных мобильных стендов, информирующих зрителей по заявленной тематике проекта отправились в путешествие в 12 населенных пунктов. Так в районе стартовала информационно-образовательная акция «Мой стиль — здоровый образ жизни», в ходе которой представители молодого поколения узнали много полезного.

В рамках проекта особый интерес вызвали консультации медицинских специалистов — врачей, выступивших на различные темы, связанные со здоровьем и ответивших на вопросы слушателей.

Проект подошёл к своему логическому завершению. Участники высказались о большой значимости проекта в Добринском районе. По их оценкам, удалось сделать так, что о здоровье, спорте и физической активности в нашем районе стали не только больше говорить и писать, но и увеличилось число спортивных, информационных мероприятий, акций, способствующих поддержке здорового поколения, а также и увеличению числа участников в них. Эти мероприятия всех сплотили, сделали крепче, и здоровее.