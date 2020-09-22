Районная больница проводит акцию, направленную на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

По данным Росстата, за шесть месяцев 2020 года от инфаркта умерло девять жителей Добринского района (за аналогичный период прошлого года — 11 человек), из которых одна женщина пожилого возраста и восемь мужчин в возрасте от 40 до 60 лет.

Проведённый анализ каждого случая летального исхода от инфаркта показал, что подавляющее большинство не обращалось за медицинской помощью и не состояло на диспансерном учёте. В результате общения с родственниками умерших мужчин выяснилось, что избегание обращения за медицинской помощью отчасти связано с боязнью не пройти периодический медицинский осмотр и лишиться работы.

В районной больнице напоминают, что контролируемая гипертония, сахар крови не могут являться причиной недопуска к работе.

С сегодняшнего дня ГУЗ “Добринская ЦРБ” объявляет акцию, направленную на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктами!

Каждый будний день вы можете позвонить по телефону: 8-905-045-98-93, с 9.00 до 13.00.

Сотрудник отделения профилактики проведёт с вами краткое анкетирование по наличию симптомов и факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если риск развития ССЗ окажется высоким, медицинский работник пригласит на консультацию к кардиологу в удобное для вас и врача время. Вам будет проведена диагностика (сдача анализов, установка суточного мониторирования артериального давления и электрокардиографии, ультразвуковое исследование сердца, брахиоцефальных артерий) и по итогу назначено лечение, при необходимости будет дано направление для консультации специалистом областного уровня.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всём мире.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путём принятия мер в отношении таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.

Инфаркту — острое заболевание, которое возникает, главным образом, в результате закупоривания сосудов, что препятствует току крови к сердцу. Самая распространённая причина — образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце.