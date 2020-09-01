Районную администрацию будет отапливать котельная, которой не нужен оператор

В новом отопительном сезоне начнет работу реконструированная котельная администрации Добринского района, на которой произведена полная замена котельного и насосного оборудования, оборудования водоподготовки, а также выполнена автоматизация и диспетчеризация производственного процесса. В результате котельная сможет работать без постоянного присутствия персонала.

Общая стоимость работ, профинансированных за счет средств областного и муниципального бюджета, составила 4,8 млн. руб. Ввод нового объекта произведен в рамках государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области».