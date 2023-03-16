Медицинские работники продолжают трудоустраиваться в районные больницы и поликлиники в Липецкой области. При этом медики получают поддержку. Так, в Лев-Толстовскую районную больницу пришла работать фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Михалева. При этом она воспользовалась поддержкой по программе «Земский фельдшер».

Татьяна Михалева окончила Липецкий медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». За четыре года учёбы каждый раз проходила трудовую практику в Лев-Толстовской районной больнице. Ещё студенткой она работала в бригаде скорой помощи. Как отметили в медучреждении, таких специалистов в районе очень ценят – для людей, проживающих в сельской местности, доврачебная помощь часто имеет первостепенное значение.

Днём бригада, в которой работает Татьяна, в среднем выезжает на 8-10 вызовов, ночью на 6-8. Пациенты очень тепло отзываются о фельдшере.

«Мои мама и прабабушка – медики, поэтому будущую профессию я выбирала исходя не только из собственных желаний, но и имея достойный пример. Работа в скорой помощи сложная, но интересная. Нужно быть готовым выехать на вызов в любую минуту», – комментирует Татьяна Михалева.

Стоит отметить, что всего за последние четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено более 600 медицинских работников.

«В регионе действуют различные меры поддержки для медицинских работников. За последние несколько лет нам удалось привлечь значительное число медиков в больницы и поликлиники, в том числе районные. Мы модернизируем материально-техническую базу в учреждениях здравоохранения, что тоже важно для специалистов, которые приходят работать на современном оборудовании и в хороших условиях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.