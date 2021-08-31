Традиционный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма «Раненбургское застолье» состоялся в прошедшие пятницу и субботу в формате онлайн. Все трансляции можно было увидеть на площадке сообщества «Культура. Чаплыгин» в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Липецкая газета».

Первый день был посвящен истории фестиваля. Зрители смогли посмотреть, как он проходил в разные годы. Во второй все желающие погрузились в мир кулинарии и истории. Центральным событием стала презентация «Кулинарной книги». Представители 22 сел-участников поделились рецептами и провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд. Так, жители Колыбельского рассказали, как испечь чиненок. Это дрожжевой пирог с мясом и квашеной капустой, появление на столе которого издавна считалось залогом благополучия. Ролик из Новополянья научил готовить свадебную свиную голову, а из села Конюшки – как накормить многодетную семью драченами из пшенной каши.

«В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

Кроме того, участники фестиваля побывали в «Купеческом городе», узнали, как жили представители этого сословия и что изменилось с тех пор, посетили «Резиденцию повара», прошлись по улицам «Города гурманов». А также посмотрели онлайн-трансляцию открытия районной Доски почета, насладились концертными программами творческих коллективов и узнали результаты первого косплей-фестиваля.