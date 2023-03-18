По некоторым данным, доля инвалидности, среди пациентов, выживших после острого нарушения мозгового кровообращения, может достигать 80 процентов. Стоит задача: с помощью реабилитационных программ добиться такого результата, когда не менее 7О процентов выживших будут независимы в повседневной жизни через три месяца после начала заболевания. Сделать это невозможно без развития системы ранней реабилитации. Она проводится в остром периоде инсульта (3-я – 4-ая недели после приступа), создаёт базу, позволяющую на следующих этапах лечения достичь требуемого эффекта.

Именно такой реабилитацией пациентов занимаются специалисты ЛОКБ (неврологи, функционалисты, инструкторы по лечебной физкультуре) в региональном сосудистом центре.

Восстановление и нормализация функций после перенесенного инсульта опосредуется механизмами, в основе которых лежит пластичность мозга — способность нервной ткани изменять структурно-функциональную организацию под влиянием внешних и внутренних факторов. Проще говоря, постоянное и целенаправленное стимулирование «оглушённых» клеток нервной ткани ведёт к восстановлению их функциональной целостности. Положительную роль при этом играет двигательная активность. Но определяющим является наличие необходимого медицинского оборудования и обученного персонала.

В областной больнице, в отделении неврологии для больных с ОНМК проводится ранняя реабилитация пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. По целевым областным субсидиям в этом году было закуплено новое оборудование, такое как стабилоплатформа с биологической обратной связью, она используется при вестибуло-атактическом синдроме, при парезах и параличах нижних конечностей. Также были приобретены аппараты, используемые для восстановления движений в плечевом, локтевом и лучезапястном суставе. Наиболее интересным является именно стабилоплатформа – это новейший кинезиотренажёр, разработанный российскими учёными. Прибор для анализа способности человека управлять позой тела.

За два месяца через него прошли десятки пациентов.

Специалисты ЛОКБ стремятся не только спасти своих пациентов, но и повысить качество жизни тем, кто перенёс инвалидизирующее заболевание.