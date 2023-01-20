Липецкие экологи подвели итоги работы за 2022 год. Согласно предоставленным данным, отмечается снижение удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По словам специалистов, это результат долгосрочных экологических программ, которые реализуются в регионе в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Крупные предприятия активно вкладывают средства в модернизацию производства с целью повышения экологичности. Благодаря принимаемым мерам за три года объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Липецке снижен более чем на 14 тысяч тонн.

Также в рамках проекта «Чистый воздух» в 2022 году федеральный центр выделил Липецкой области 1,3 млрд рублей на приобретение автобусов на газомоторном топливе. На эти средства в прошлом году было закуплено 25 единиц техники, ещё как минимум 46 машин должны поступить в этом году.

На территории областного центра дополнительно установлено восемь постов, которые фиксируют возможные превышения по наиболее значимым веществам. Информация о состоянии воздуха публикуется на 315 экранах – на предприятиях, в автобусах, на улицах города. Отмечается, что в этом году превышений гораздо меньше, чем в прошлом.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» продолжилась рекультивация свалок, начатая в 2020 году. Ликвидированы свалки в Данкове и «Орлиный Лог» в Липецке общей площадью более 25 гектаров. Посёлок Северный Рудник в областном центре избавился от свалки площадью 2,2 гектара благодаря средствам, поступившим из федерального бюджета.

Работа по ликвидации свалок ведётся и за счёт областных средств. Более 21 млн рублей, выделенных из региональной казны, позволили рекультивировать свалки в Тербунах района и Ярлуково Грязинского района общей площадью более 7 гектаров. Продолжается рекультивация свалки «Венера» в Липецке и Нижневоргольской свалки в Ельце. Таким образом, к концу года будет рекультивировано ещё более 33 гектаров территории Липецкой области.

Также в прошлом году в Липецке 500 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж. Эта рыба питается микроскопическими водорослями, очищая дно от лишней растительности, фильтрует воду, делая её чистой и прозрачной.

Кроме того, проведены ремонтные работы на двух гидротехнических сооружениях, расчищены три пруда. В 2022 году были выделены дополнительные средства (около 36 млн рублей) на расчистку реки Красивая Меча. Работы рассчитаны на пять лет. В 2023 году планируют продолжить расчистку реки Быстрая Сосна, а в селе Завальное Усманского района и в Волово в этом году должны реанимировать пруды.

«В Липецкой области проводится комплексная работа по улучшению экологии. За последние несколько лет мы серьёзно продвинулись в этом направлении. Недавно нам одобрили выделение дополнительных средств из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в Липецке. Это будет ещё один важный шаг в нашей работе по улучшению качества жизни населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.