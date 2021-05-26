Завершается расчистка пруда в селе Лаухино Краснинского района. В приёмке работ приняли участие представители управления экологии и природных ресурсов, органов местного самоуправления, строительного надзора и неравнодушные жители. Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, расчистка старого пруда велась с использованием спецтехники, которая позволяет произвести углубление дна за счет ликвидации донных отложений. Объем выемки составил более 12000 кубических метров, стоимость работ – 1,5 млн. рублей. В Лаухино живут более 700 человек, водоём имеет большое значение для населения. После завершения работ территорию у водного объекта благоустроят. Пруд станет местом отдыха жителей.

«В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Состоянию водных объектов в регионе уделяется большое внимание. На восстановление водных систем направлен и федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Его реализация позволила провести экологическую реабилитацию главных водных артерий региона – реки Воронеж и реки Ягодная Ряса в Чаплыгине. Эта работа продолжается. В 2021 году будут расчищены пруды в селах Грызлово Долгоруковского района, и Новое Дубовое Хлевенского района, завершится расчистка протоки от реки Зарайское до устья реки Воронеж в селе Доброе.