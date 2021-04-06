Сегодня комитет по социальным вопросам Липецкого облсовета рассмотрел изменения в Закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходная часть бюджета ТФОМС выросла почти на 414 млн. рублей за счет остатков средств, образовавшихся на счетах на 1 января 2021 года. Из них более 407 млн. рублей – субвенция на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования. Более 6 млн. рублей – средства нормированного страхового запаса ТФОМС. Их направят на организацию дополнительного образования медицинских работников, а также на приобретение и ремонт оборудования в 2021 году.

Кроме того, 62,7 млн. рублей поступило из бюджета Федерального фонда ОМС. Средства направят на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда и среднего медперсонала. Почти 8 млн. рублей предусмотрено на денежные выплаты медикам за раннее выявление онкологических заболеваний.

Также расходная часть бюджета увеличивается более чем на 20 млн. рублей за счет поступления штрафов от медицинских и страховых организаций за различные нарушения. Средства будут направлены на повышение квалификации медицинских работников, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

В целом, с учетом вносимых поправок доходы Фонда составят 16 млрд. 153 млн. рублей, расходы – 16 млрд. 567 млн. рублей. Дефицит – около 414 млн. рублей.

Окончательное решение по представленному законопроекту депутаты примут на апрельской сессии регионального парламента.