На сессии Липецкого облсовета с ежегодным докладом об итогах работы полиции выступил руководитель ведомства генерал-майор полиции Олег Латунов. Он подчеркнул, что органы внутренних дел региона достигли положительных результатов по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Общее число зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях в 2022 году составило 327 тысяч. По ним возбуждено 10 тысяч уголовных дел и 28 тысяч дел об административных нарушениях. В 10 раз возросло число ложных сообщений об актах терроризма.

Общая раскрываемость противоправных деяний составила 55,2%, что выше, чем в ЦФО – 47,7%, и выше по России – 53,4%.

Улучшилась раскрываемость высокотехнологичных краж, преступлений в сфере IT- технологий, случаев поджога, мошенничеств, уголовно-наказуемых ДТП, случаев повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Больше раскрыто преступлений прошлых лет. Подавляющее большинство преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (96,5%) выявляется именно сотрудниками полиции.

На 5% сократилось число ДТП в регионе, на 12% уменьшилась аварийность вследствие алкогольного опьянения водителей, на 10% – число погибших в авариях.

Депутаты задали ряд вопросов, касающихся защиты прав несовершеннолетних, использования средств индивидуальной мобильности (самокатов, моноколёс, скутеров), контроля за оборотом оружия. Парламентарии обратили внимание и на длительность оформления документов для мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Парламентарии также подняли вопрос о нарушении тишины и покоя жителями многоквартирных домов – такие темы часто звучат на приемах. Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов вышел с предложением разработки и внесения изменений в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях.

Дмитрий Аверов от лица Липецкого областного Совета депутатов поблагодарил всех сотрудников полиции Липецкой области за проделанную работу. А также отметил, что депутаты готовы поддержать необходимые поправки, направленные на укрепление правопорядка.