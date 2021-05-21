Как сообщили в департаменте транспорта г. Липецка, с 24 мая в схеме трамвайного маршрута №5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000» появится дополнительный остановочный пункт «ул. Лесная». Он расположится на улице Металлургов рядом с кольцевой развязкой. Сейчас там уже есть остановка, но только для автобусов.

С 25 мая в связи с обращениями граждан внесут изменения в расписание автобусного маршрута №55 «пл. Кольцевая – ул. Воровского». За счет смещения перерыва на более позднее время новым расписанием будет предусмотрено выполнение рейсов от остановки «ул. Воровского» в 18:39, 18:58.

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов по маршрутам от конечных размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.