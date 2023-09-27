Расписание движения маршрутов №108 «Липецк (АС Сокол) – Б.Кузьминка», № 136 «Липецк – Каликино», № 137 «Липецк – Кривец», № 141 «Липецк – Плеханово», № 568 «Липецк – Ратчино» с 1 октября изменится в связи с переносом автостанции «Сокол» в торговый центр «Липецк».

По маршруту № 108 «Липецк (АС Сокол) – Б.Кузьминка» изменяется время отправления из села Большая Кузьминка с 5:30 на 5:35, с 22:10 на 22:15.

По маршруту № 136 «Липецк – Каликино» изменяется время отправления от автостанции «Сокол» с 18:25 на 18:35, из села Каликино с 17:10 на 17:15, с 19:30 на 19:40.

По маршруту № 137 «Липецк – Кривец» изменяется время отправления из села Кривец с 6:30 на 6:35.

По маршруту № 141 «Липецк – Плеханово» изменяется время отправления из села Плеханово с 5:50 на 5:55.

По маршруту № 568 «Липецк – Ратчино» изменяется время отправления из села Ратчино с 7:30 на 7:40, с 18:00 на 18:05.

Работы по обустройству инфраструктуры автостанции в ТЦ «Липецк» вышли на финишную прямую. Практически готов зал ожидания. Здесь уже настраивают табло отображения рейсов. Возле здания появился перрон, сейчас специалисты монтируют остановочные павильоны. Установлены и шлагбаумы, ограничивающие зону транспортной безопасности. Межмуниципальные автобусы будут отправляться от торгового центра «Липецк» с 1 октября. В прямом направлении они проследуют без дополнительных остановок. В обратном – будут высаживать пассажиров на Заводской площади и возле ТЦ. Кстати, проехать эти две остановки можно будет бесплатно на автобусах маршрутов №108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 568, 572.

«Автостанция «Сокол» переезжает в здание ТЦ «Липецк» в целях обеспечения транспортной безопасности. Решение было принято, чтобы жители могли пользоваться городской социально важной инфраструктурой и услугами максимально удобно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.