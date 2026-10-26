Распоряжение председателя Совета депутатов Добринского муниципального округа №19-р от 23.10.2026г., п.Добринка. О созыве внеочередной семнадцатой сессии Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва

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2.Редакция о созыве 16-й сесии (1)Скачать
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