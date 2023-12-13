Подписан Указ губернатора Липецкой области о распределении обязанностей между заместителями главы региона. Изменения внесены после того как свой пост покинул вице-губернатор Анатолий Якутин.

Согласно документу, деятельность управления молодёжной политики будет курировать первый вице-губернатор региона Александр Рябченко. Кроме этого, в зоне его ответственности вопросы мобилизационной подготовки, развития институтов гражданского общества, развития средств массовой информации, связей с общественностью, организации работы по рассмотрению обращений граждан, укрепления межнационального и межконфессионального единства, взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области, политическими партиями и некоммерческими организациями, организации бесплатной юридической помощи, организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей в Липецкой области, физической культуры и спорта. Также Александр Рябченко исполняет обязанности главы администрации Липецкой области в случае его отсутствия, координирует работу заместителей главы администрации Липецкой области.

Курировать сферы культуры и искусства, охраны объектов культурного наследия и образования будет Юлия Котлярова. Также она отвечает за деятельность управления контроля и протокола, управления делами Правительства региона, обеспечение деятельности губернатора Липецкой области.

Вопросы туризма, цифрового развития, информационных технологий и информационной безопасности поручено координировать Сергею Курбатову. Кроме того, он продолжит курировать сферы экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, в том числе организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов, привлечения в экономику Липецкой области государственных и прямых иностранных инвестиций, государственно-частного партнёрства, потребительского рынка, кредитной, инновационной, промышленной и ценовой политики, малого и среднего бизнеса, имущественных и земельных отношений.