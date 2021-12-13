Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о распределении обязанностей между своими заместителями. Оно вступает в силу после опубликования на портале правовой информации.

Согласно документу, в зоне ответственности первого заместителя главы региона Александра Рябченко вопросы обеспечения деятельности главы администрации Липецкой области и администрации региона, мобилизационной подготовки, развития институтов гражданского общества, развития средств массовой информации, связей с общественностью, организации работы по рассмотрению обращений граждан, укрепления межнационального и межконфессионального единства, развития казачьего движения, взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области, политическими партиями и некоммерческими организациями, организации бесплатной юридической помощи, организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей в Липецкой области, физической культуры и спорта. Также Александр Рябченко исполняет обязанности главы администрации Липецкой области в случае его отсутствия, координирует работу заместителей главы администрации Липецкой области.

Игорь Кремнёв будет отвечать за вопросы агропромышленного комплекса, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, экологии и природных ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии. Сфера дорожного хозяйства и транспорта переходит под контроль Константина Вострикова. Также он регулирует деятельность топливно-энергетического комплекса региона, отвечает за сферы архитектуры и строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Регулировать работу вновь создаваемого управления молодёжной политики будет Анатолий Якутин. Кроме этого, в его полномочиях вопросы цифрового развития и информационных технологий, технической защиты информации, информационно-аналитической работы, дошкольного, общего, среднего и профессионального образования, патриотического воспитания, культуры, искусства и туризма.

Сергей Курбатов отвечает за вопросы в сфере экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, в том числе организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов, привлечения в экономику Липецкой области государственных и прямых иностранных инвестиций, государственно-частного партнёрства, потребительского рынка, кредитной, инновационной, промышленной и ценовой политики, малого и среднего бизнеса, имущественных и земельных отношений.

На контроле у Вячеслава Щеглеватых сфера финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области. Александр Ильин отвечает за отрасли здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения и и ведёт вопросы демографической политики.

Виктор Русляков возглавляет Представительство администрации Липецкой области при Правительстве Российской Федерации, организует работу по взаимодействию администрации региона с федеральными органами исполнительной власти, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе и органами государственной власти Москвы.