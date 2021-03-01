26 февраля в Советский районный суд г. Липецка из прокуратуры Советского района г. Липецка поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина, который принимал участие в несанкционированном митинге 23 января 2021 г. на пл. Соборной г. Липецка.

Он умышленно, с целью воспрепятствования исполнению представителем власти должностных обязанностей, распылил в область лица последнего перцовый баллон.

Таким образом, своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23.03.2021 г.