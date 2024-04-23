Ранее мобилизованные липчане и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны РФ, из Липецкой области смогут получить выплату в 250 тыс. рублей. Это решение одобрили сегодня на сессии облсовета. Изменения в закон «О мерах социальной поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, членов их семей» внесены по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Также меры региональной поддержки теперь смогут получать липчане, заключившие контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о пребывании в добровольческом формировании – раньше претендовать на это могли только те, кто подписал контракт с Министерством обороны России. Еще одна категория – раненые в ходе СВО военнослужащие, которые на момент получения ранения были прописаны или зарегистрированы в Липецкой области.

«Военнослужащие СВО выполняют важную миссию – отстаивают интересы нашего государства и нашего будущего, каждый день рискуя собственной жизнью. Они должны быть уверены, что мы заботимся об их родных и близких. Все меры поддержки участников спецоперации и их семей направленны именно на это. Они регулярно дополняются с учетом новых обстоятельств. Ни один защитник не должен оказаться вне нашего поля зрения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.