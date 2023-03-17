Неонатальный скрининг новорождённых, который ввели с 1 января 2023 года в роддомах страны, уже даёт свои результаты. Только на базе Липецкого областного перинатального центра в медико-генетической консультации с начала года проведено более 1,5 тысячи таких исследований. У одного ребёнка выявили спинальную мышечную атрофию. Малыш уже находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение, сообщает региональное управление здравоохранения.

Если раньше малышей тестировали на пять нозологий, то теперь этот перечень расширили до 36. Одним из ключевых заболеваний, которое вошло в список, стала спинальная мышечная атрофия. Включены в программу и первичные иммунодефициты – состояния, при которых нарушается работа некоторых звеньев иммунитета. Еще 29 заболеваний, на которые теперь берут анализ, связаны с нарушениями обмена веществ, они зачастую приводят к задержкам развития, судорогам и другим проблемам со здоровьем у детей. Наследственные заболевания, которые включены в программу скрининга, крайне важно выявлять на досимптоматической стадии, поскольку первые симптомы говорят о том, что в организме уже начались необратимые изменения.

Анализ берут из пятки малыша – несколько пятен крови наносят на специальную фильтр-бумагу. Проводятся такие манипуляции бесплатно всем новорождённым, но только с согласия мамы или другого законного представителя ребёнка. Результаты скрининга известны уже на пятый день жизни малыша. При подозрении на какое-либо заболевание проводятся более сложные молекулярные исследования в Федеральном научном медико-генетическом центре имени Н.П. Бочкова в Москве. Эти лабораторные тесты необходимы для установления окончательного диагноза и выбора правильной тактики лечения.

«Любую болезнь лучше предотвратить или начать лечить на ранней стадии. И здесь расширенный скрининг имеет большое значение. Развитию неонатальной службы в регионе уделяется особое внимание. У нас действует трёхуровневая сеть медорганизаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям. Врачи постоянно повышают квалификацию и улучшают свои навыки. В комплексе всё это помогает выхаживать малышей и вовремя начинать необходимое лечение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.