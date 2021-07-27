Самозанятые жители Липецкой области, заключившие соцконтракт, смогут взять льготный займ под меньший процент. Соответствующие поправки в условия предоставления займа «Самозанятый» внес Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства.

Теперь максимальная ставка по займу составит 1,25 ключевой ставки ЦБ РФ против 1,5. Это 8,1% в год. Кроме того, расширено целевое назначение займа. Кроме транспорта и оборудования, самозанятые могут приобрести на заемные средства лицензионное программное обеспечение, в том числе оплатить услугу по внедрению, сопровождению и обучению работе с программным обеспечением, а также оплатить необходимые работы и услуги. Кроме того, залоговая сумма увеличена до 100 тысяч рублей, которую самозанятые, заключившие соцконтракт, могут получить на развитие своего дела без поручителей.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

С начала года соцконтракт заключили 3672 жителя, из них свое дело открыли почти 1200 человек. Доля обратившихся за соцконтрактом на преодоление трудной жизненной ситуации по сравнению с прошлым годом сократилась на 50%.

«Мы понимаем, как важен стартовый капитал на развитие своего дела, особенно для тех граждан, которые находятся в непростом материальном положении. Дополнительные финансовые возможности от центра поддержки предпринимательства позволят увеличить число граждан, решивших начать свое дело», – считает начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова. Узнать подробную информацию о социальном контракте поможет специальный чат-бот @SocContract48bot или по телефону +7 (474)255-12-95.