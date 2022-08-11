Ученица 11 класса МБОУ «СОШ с. Ольховец» Лебедянского района Липецкой области Татьяна Некрасова стала победителем Всероссийского конкурса «Краеведы России», организованного Академией Народной Энциклопедии в рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя Отчизна».

На конкурс школьница представила исследовательскую работу «Они остались в памяти и бронзе» о местах Лебедянского района, посвященных памяти Великой Отечественной войны. По итогам конкурса Татьяна Некрасова была удостоена Диплома победителя. В дополнение к нему одиннадцатиклассница получила персональное приглашение опубликовать свой материал в сборнике проектно-исследовательских и методических работ «Моя Отчизна».

«О конкурсе я узнала от своей учительницы. История моего родного края, его героическое прошлое всегда интересовали меня, поэтому я решила принять участие. Я представила исследование в формате виртуальной экскурсии, где подробно описала историю памятных мест Лебедянского района и то, как к ним добраться. Я очень обрадовалась, когда узнала о своей победе. Мой труд, в который я вложила всю любовь к родной земле, был оценен по достоинству», — делится Татьяна.