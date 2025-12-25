Рассказ о сыне

Воины, отдавшие жизни за всех нас, никогда не будут забыты. Благодарная Россия будет помнить их великий подвиг во имя Отчизны. Один из ее сынов — гвардии капитан

Николай Валерьевич Бондаренко.

1 ноября 1993 года в селе Кегульта Республики Калмыкия родился белокурый, голубоглазый мальчик, очень похожий на ангелочка. Рос активным, жизнерадостным, с малых лет был самостоятельным и независимым, проблем с воспитанием никогда не доставлял.

Летом 99-го мы всей семьей переехали в село Паршиновка Липецкой области. Здесь Николай пошел во второй класс, завел много друзей.

Рос сообразительным, любил математику, с удовольствием играл в шахматы, хорошо рисовал. И уже в школьные годы у него появилась мечта стать десантником — частью легендарного братства голубых беретов.

Начал больше внимания уделять спорту. Будучи школьником, совершил свои первые прыжки с парашютом. Очень упорно готовился к поступлению в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище — кузницу кадров ВДВ и спецназа.

Однако после окончания школы его ждал неприятный сюрприз: Министерство обороны приостановило прием курсантов в военные вузы.

Поступив в Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий и отучившись год, решил уйти на срочную службу, причем в Воздушно-десантные войска. Оставался верен своей мечте.

В 2012 году, когда возобновили прием в высшие военные учебные заведения, он подал документы в Рязанское училище. Конкуренция была огромная, ведь два года вузы не проводили набор. Но благодаря личному упорству, отличной спортивной подготовке и глубоким знаниям Николай стал курсантом.

Он всегда гордо нес звание десантника, никогда не жаловался на трудности, очень старался не волновать и беречь родных. Особенно внимательно и нежно относился к своей сестре Виктории (на зависть ее подругам). Еще учась в колледже, не забывал сводить ее в кино или кафе, преподнести небольшие подарочки (в свободное от учебы время он успевал подрабатывать, поэтому средства на сестру у парня всегда имелись). До последних дней своей короткой жизни Вика для Николая была важным и очень близким человеком.

В училище он стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике.

К службе относился со свойственной ему серьезностью и ответственностью. Дважды был участником Парада Победы на Красной площади в Москве.

На третьем курсе встретил любовь. Его Катя тоже училась в Рязани, и на последних курсах молодые люди вступили в законный брак, обвенчались.

Выпускался Н.В. Бондаренко из стен гвардейского училища в звании младшего лейтенанта. Был направлен в Уссурийск, в 83-ю десантно-штурмовую бригаду на должность командира взвода.

Молодая жена, как и положено супруге военного, последовала за мужем. Там, на Дальнем Востоке, у них родился сынок Владимир.

Служил Николай честно и самоотверженно. Явился участником масштабных общевойсковых учений «Восток 2018», в которых были задействованы не только Вооруженные силы РФ, но и формирования Народно-освободительной армии Китая и сил Монголии.

Год спустя, занял должность помощника оперативного отделения по математическому моделированию в штабе бригады.

Участвовал в военной операции в Сирии. Являлся ветераном боевых действий.

В числе личных достижений Николая — более 140 прыжков с парашютом, участие в различных спортивно-массовых мероприятиях. Имел удостоверение инструктора-парашютиста, механика-водителя.

С самого начала специальной военной операции командирован в составе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады ВДВ на оборону нашей Родины. В первых рядах шла она в бой на направлениях: Киевском, Изюмском, Папасная, Херсонском, Запорожском, Бахмутском. Воины-десантники участвовали в обороне аэродрома в Гостомеле, штурме Мариуполя, обороне Запорожской АЭС.

В ходе боев сын был награжден медалью Суворова «За воинскую доблесть» II степени.

8 августа 2023 года, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Клещеевка, попал под ракетный удар. Несмотря на ранения, продолжал оставаться на пункте управления и координировал действия подразделений воинской части.

В результате полученных травм скончался.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания, гвардии капитан Бондаренко Николай Валерьевич представлен к ордену Мужества (посмертно).

За время службы сын доказал верность присяге и любовь к Родине. Ни разу не замарал честь мундира. Он был трудолюбивым, ответственным, отзывчивым, стойким и добрым человеком, замечательным сыном, надежным и внимательным мужем, нежным отцом, любящим братом, преданным другом.

Для нас Коля останется примером чести, мужества и героизма. Мы сохраним о нем светлую и достойную память.

Ольга Петровна МУРАВЛЕВА,

мама воина Николая Бондаренко.

с. Паршиновка.