Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области ведёт активную разъяснительную работу с липчанами, у которых есть задолженность по оплате взносов. Взыскание задолженности ведется поэтапно, Фонд максимально старается информировать каждого должника о необходимости погасить задолженность в досудебном порядке, а также о последствиях неоплат, поскольку чем дольше не уплачивается долг, тем выше расходы, связанные с его погашением. С начала 2023 года в досудебном порядке погашена задолженность в размере более 10 млн рублей.

Собственникам, которые несвоевременно или не в полном размере уплатили взносы на капитальный ремонт, в соответствии с ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ начисляются пени. Исключением являются участники СВО и члены их семей, а также те собственники, которые оформили рассрочку платежа на капремонт. Крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений, – иск в суд. Такая мера применена в отношении 71 тысячи лицевых счетов на общую сумму 409 млн рублей, из них 312,5 млн – взыскано, остальные находятся в исполнительных органах.

В случае, если финансовая ситуация у собственника помещения тяжелая, он может воспользоваться механизмом рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений. Она может быть предоставлена на период до года. На официальном сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области разработан специальный сервис для оформления рассрочки платежа. Этим механизмом воспользовались более 350 человек, в том числе с начала года – 50 жителей.

Для получения рассрочки необходимо направить заявку в Фонд капитального ремонта: по электронной почте info@kapremont48.ru или оставить заявку на сайте www.kapremont48.ru в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице. Необходимыми документами являются паспорт и документ, подтверждающий права собственности на помещение. График и объемы платежей с каждым должником обговариваются индивидуально. После согласования и подписания гражданин получает документы на электронную почту. Они оформляются дистанционно, необходимости приходить в Фонд или МФЦ нет.

Благодаря активной информационно-разъяснительной работе с гражданами, а также выстроенной работе по взысканию задолженности ФКР Липецкой области удерживает высокий уровень собираемости взносов. Так, собираемость за октябрь 2023 года по счету регионального оператора составила 103,67%. Показатель выше 100% достигается за счет оплаты задолженности за прошлые периоды. Узнать о состоянии расчетов и наличии задолженности жители могут на квитанции, по телефону 8 (4742) 37-01-29 или в «Личном кабинете» на сайте ФКР Липецкой области.

«Всего за 10 лет реализации программы капитального ремонта в Липецкой области обновились почти 2,5 тысячи домов. Работы по капитальному ремонту находятся под строгим контролем специальных комиссий и экспертов. Все недочеты подрядчики исправляют в рамках гарантийных обязательств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.