Растёт достойная смена

16 апреля в Добринском округе прошла муниципальная военно-спортивная игра «Патриот». В ней приняли участие команды учащихся в возрасте 7 -10 лет из 5 общеобразовательных организаций района: МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, МБОУ СОШ № 2 п. Добринка, МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка, МБОУ СОШ с. Дубовое, МБОУ СШ им. С.К. Нестерова с. Талицкий Чамлык.

С приветственным словом и напутствиями к участникам игры обратилась председатель совета местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Добринском муниципальном районе Бахтина Татьяна Ивановна.

В программу игры «Патриот» входили следующие виды соревнований: «Страницы истории Отечества», «Статен в строю, силён в бою», «Первая помощь», соревнования «Готов к труду и обороне».

Итоги игры подводились по каждому виду соревнований с учётом времени, затраченного на него командой, набранных баллов или занятого места. Победители игры определялись по сумме мест в каждом виде соревнований.

В соревнованиях «Страницы истории Отечества», посвящённых 65-летию первого полёта человека в космос, лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, глубокие знания показали команды лицеистов, Дубовской и Талицкой школ.

В состязании «Статен в строю, силён в бою» высокий уровень строевой подготовки продемонстрировали команды лицея, гимназии и второй Добринской школы.

В умении оказывать первую помощь лучшей стала команда лицея, второе место — у команды второй Добринской школы, третье — у команды школы с. Дубовое.

Лучшие результаты в соревнованиях «Готов к труду и обороне» показали гимназисты, талицкие школьники и лицеисты.

По результатам всех соревнований муниципальной военно-спортивной игры «Патриот» первое место заняла команда МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, второе место — команда МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка, на третьем месте — команда МБОУ СОШ №2 п. Добринка.

