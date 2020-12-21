На площадке возле Областного центра культуры, народного творчества и кино недавно «поселились» сказочный Заяц и Кот. Однако, оказалось, что не всех липчан порадовало новогоднее украшение. В прошедшие выходные от действий злоумышленников пострадал ушастый зверь, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Неизвестные сломали металлический каркас одного уха животного. Теперь оно свисает, а не стоит, как второе. Кроме того, вандалы лишили зайца «зрения»: один новогодний шар, имитирующий глаз, разбили, второй – украли.

– Мы обязательно восстановим конструкцию. Но вновь убедительно просим липчан быть внимательнее и аккуратнее. В противном случае на следующий год нам придётся предусмотреть установку металлического ограждения вокруг каждой новогодней фигуры, – отметил исполняющий обязанности директора “Липецкгорсвет” Павел Звонарёв.

Пострадала и ещё одна праздничная инсталляция – тоннель «Часы», установленный в сквере Ворошилова. Здесь неизвестные повредили силовой кабель, из-за чего потухла часть арок. Восстановительные работы уже завершены.