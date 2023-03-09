Читайте нас в

Прокурор Краснинского района Липецкой области утвердил обвинительное заключение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии следствия, 17 декабря 2022 г. между супругами из пос. Краснинский произошел конфликт на почве ревности.

В пылу ссоры мужчина разбил об пол флакон духов, принадлежащий супруге.

Под воздействием обиды женщина нанесла мужу один удар кухонным ножом в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

О случившимся женщина добровольно сообщила в полицию, оказала раненому первую помощь и вызвала бригаду врачей скорой помощи.

В ходе расследования уголовного дела ее действия квалифицированы по п. «з»ч.2 ст.111 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.