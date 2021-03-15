Приговором Елецкого городского суда гражданин признан виновным в разбойном нападении с угрозой применения насилия, опасного для жизни.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый вечером 29.09.2020 г. с целью хищения чужого имущества воспользовался игрушечным пистолетом, конструктивно схожим с огнестрельным оружием, и демонстративно направляя его на продавцов магазина «Магнит» в г.Ельце, открыто взял с витрины бутылку спиртного.

После этого, передернув затвор, сымитировал досылание патрона в патронник пистолета, пресекая тем самым возможное сопротивление сотрудников магазина, и скрылся с места происшествия.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий через несколько часов преступник был задержан.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.