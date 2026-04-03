Разговоры о насущном

Жители Тихвинки, Дурово, Плавицы, Березнеговатки и Мазейки в очередной раз проявили высокую активность во время сельских сходов. Говорили про новый асфальт, уличные фонари, ремонт сельских улиц, поддержку героев СВО. Ни один вопрос не остался без ответа.

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ, НАДО РАБОТАТЬ

Несмотря на раннее начало встречи, народу в Тихвинском Доме культуры собралось немало. Начальник местного территориального отдела Александр Кондратов ознакомил присутствующих с основными задачами, решенными в прошлом году. Прежде всего, он остановился на дорожном ремонте и строительстве.

Так, в году минувшем на территории тогда еще сельсовета был проведен ямочный ремонт щебнем 18 километров сельских дорог в восьми населенных пунктах, горячим асфальтом заделаны выбоины на 1,7 километра дороги до и по селу Боровское, заасфальтировано 800 метров улицы Фермерской в деревне Никольское 2-е. Кроме этого, выполнен капремонт 5,8 километра улицы Центральной в деревне Большая Плавица. На всем ее протяжении уложили два слоя асфальтобетона.

В рамках работ не только обновили дорожное полотно и укрепили обочины, но и провели ряд дополнительных мероприятий. Были укреплены и забетонированы три трубы под дорогой для пропуска паводковых вод, построены три новые площадки для остановки рейсовых автобусов, установлено 6 новых остановочных павильонов, в районе филиала гимназии появилась искусственная неровность. По улице Центральной в д. Большая Плавица, от дома №53 до дома №98, построена асфальтированная пешеходная дорожка протяженностью более 500 метров.

Кроме этого, в сельсовете занимались и ремонтом дорог. Для устранения дефектов дорожного покрытия было завезено 565 тонн щебня. Благодаря этому стал возможен ямочный ремонт на дорогах общего пользования по следующим улицам: Медовая (д. Русаново), Садовая (с. Тихвинка), Центральная (д. Большая Плавица), Цветочная (д. Покровка), Калинина (с. Боровское), Заречная (д. Андреевка). Кроме того, щебнем отремонтировали плотину через реку Плавицу, которая соединяет две улицы в д. Большая Плавица, а также дорогу от реки Плавицы до деревни Никольское 2-е.

Для удобства и безопасности жителей отсыпана щебнем площадка для разворота мусоровоза в д. Петровке. Выполнен ямочный ремонт дорог, ведущих к филиалу гимназии, а также на примыкании села Боровское к автодороге Добринка-Плавица, и на стоянках для автомобилей в районе парка Победы.

В деревне Большая Плавица при финансовой поддержке руководителя ООО «Гелиос» Геннадия Крутских отремонтировали детскую игровую площадку. А напротив общеобразовательной школы спилили шесть огромных тополей. Ликвидацию аварийный деревьев выполнили своими силами, в этом деле большую помощь сельсовету оказали местные жители Борис Панин и Владимир Широков. Кроме этого, на некоторых улицах в приборах ночного освещения заменили 13 перегоревших светодиодных лам и установили 20 фонарей.

В целях поддержания чистоты и порядка в Большой Плавице появились несколько новых контейнеров для сбора ТКО емкостью 1,1 кубометра каждый. В деревне Покровке на улице Цветочной, рядом с домом №41, провели санитарную обрезку аварийных деревьев. В Большой Плавице, в районе дома 28 по улице Центральной, также спилены и утилизированы деревья, представлявшие угрозу людям. Капитально отремонтировали три пешеходных перехода через реку Плавицу, расположенные в районе деревень Большая Плавица и Покровка. На переходах обновили деревянные настилы и металлические перила.

Также в сельсовете освоили благоустройство собственными механизированными силами. Получив от районной администрации трактор МТЗ-82, его стали использовать для общего блага. При помощи техники удалось освободить от поросли кустарника и сорной растительности в деревне Большая Плавица обе стороны улицы Центральной, от дома номер 160 до дома номер 191. Вместе с агрегатом белорусского производства сельсовету была выделена роторная косилка и ковш универсальный навесной (КУН). Ковш помогал в погрузке мусора и веток. В летнее время косилка использовалась на сельских улицах по прямому назначению. Механизатор Сергей Калинин вел борьбу с сорняками из кабины МТЗ. На земле ему бензиновым триммером помогал Борис Панин.

В текущем году местный теротдел запланировал следующие мероприятия: ямочный ремонт дороги с. Боровское — примыкание к автодороге Добринка-Плавица, замена уличных светильников на энергосберегающие, текущий ремонт пешеходных переходов через реку Плавицу, дальнейшее благоустройство парка Победы, капитальный ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Все обращения селян внесли в итоговый протокол схода. Через год будет ясно, что из запланированного удалось воплотить в реальность.

ГОВОРИЛИ ПРО ДОРОГИ

Темы дорог и благоустройства также стали одними из ключевых на сходе в селе Дурово. Как сообщила начальник Дуровского теротдела Любовь Жданова, в 2025 году была отсыпана шлаком ул. Васильевская села Отскочное. ул. Цыганова д. Натальино, подъезд к пожарному водоему на реке Матренке в с. Дурово. Проведен ямочный ремонт дорог местного значения села Дурово и села Отскочное.

Полностью расчищено центральное кладбище села Дурово: выполнена опиловка, выкорчеваны пни, вывезен мусор, разровнена территория, установлены уличные туалеты на всех трех кладбищах. Выполнена реконструкция линий электропередачи, проведен капитальный ремонт участка автодороги с. Дурово — с. Средняя Матренка. Благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» установлены спортивные тренажеры под навесом и беседка в селе Отскочное, снесено ветхое здание бывшего общежития с. Дурово, беседка появилась в д. Натальино. На сэкономленные средства от участия в программе «Формирование комфортной городской среды» установлены спортивные тренажеры в парке памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова в с. Дурово. Подана заявка на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом «Обустройство парка памяти погибших воинам имени Сергея Кабанова в с. Дурово, 2-й этап» с установкой спортивной площадки и монтажом системы освещения.

Благодаря участию в программе «Инициативный проект» капитально отремонтирован зрительный зал и фойе Дома культуры села Дурово, приобретены современные кресла и другая мебель. Выполнен капитальный ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне.

В течение года велись работы по озеленению парка памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова в с. Дурово. Здесь высажены розы, ивы, туи, кустарники. Осуществлялась опиловка дикорастущего клена, белились столбы, деревья, здания столовой, бывшей мастерской, школы в д. Натальино с герметизацией оконных проемов и их покраской. В Отскочном укрепили плотину, а в Дурово покрасили детские площадки и хоккейную коробку, обустроили площадки по сбору ТКО. Дуровцы в течение прошлого года на постоянной основе собирали и передавали гуманитарную помощь для отряда «Шторм». Волонтеры организовали две инициативные группы. Одна занимается литьем блиндажных свечей, другая — плетением маскировочных сетей. И свечи, и сети пользуются спросом на передовой. Активные жители не жалеют ни денег, ни сил, ни своего времени, помогая фронту и приближая победу.

Основными задачами на 2026-й год Л. Жданова обозначила обустройство 2-й очереди парка памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова в с. Дурово, подачу заявки по программе инициативного бюджетирования с проектом по обустройству ограждения кладбища с. Дурово, акарицидную обработку кладбищ, парка, детских площадок, отсыпку дороги по ул. Школьной.

Участница схода О.А. Пономарева обратила внимание присутствующих на то, что дорожные службы до сих пор не установили указатель «Поворот на Дурово» на перекрестке автодороги с. Хворостянка — ст. Плавица — п. Добринка и дороги с. Плавица — с. Дурово. Представитель Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» отсутствовал на сходе, но начальник Дуровского теротдела Любовь Жданова заверила людей, что в ближайшее время будет направлено соответствующее письмо с указанием озвученной проблемы на имя руководства ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

С.А. Садыкова интересовалась вывозом крупногабаритного мусора. Начальник участка «Саночистка Добринский» Михаил Долматов сообщил, что старую мебель, бытовую технику, другие ненужные вещи, кроме строительного мусора, падших животных и растительных остатков, может забирать спецмашина. Для этого он рекомендовал держать с ним связь через начальника теротдела, чтобы скорректировать дату прибытия в село спецтранспорта для централизованного сбора данных отходов. Фельдшер «скорой помощи» Николай Горшков призвал жителей позаботиться о табличках с номерами домов, это сократит медикам время поиска нужного адресата.

НЕТ ВОПРОСОВ? ОЧЕНЬ ХОРОШО!

Перед началом схода в поселке Плавица его участникам показали небольшое слайд-шоу, которое сопровождалось закадровым текстом. На большом экране — значимые моменты года минувшего. По завершении показа все увиденное подкрепил цифрами и фактами начальник Богородицкого теротдела Александр Овчинников.

Итак, в 2025 году Богородицкий сельсовет стал одним из районных лидеров по улучшению дорожной инфраструктуры и общественных пространств. Ключевыми направлениями стали ямочный ремонт, отсыпка щебнем улиц, асфальтирование пешеходных зон и обустройство автомобильных парковок. Особое внимание в сельсовете уделили состоянию дорог. В течение теплого времени года на всех без исключения улицах был проведен ямочный ремонт. Кроме этого, сто метров улицы Солнечной и сто пятьдесят метров улицы Богородицкой отсыпали щебнем, что позволило укрепить дорожное покрытие и устранить существующие дефекты. Выполнен ремонт дамбы через реку Плавицу, что должно предотвратить возможные подтопления, как весенние, так и осенние.

Помимо дорог, преобразования коснулись и общественных пространств. Так, перед местным храмом асфальтированы пешеходные дорожки, что сделало его территорию более доступной для прихожан. Для размещения легковых автомобилей по улице Строителей устроили парковку. На улицах Зеленой и Макаренкова уложили новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на улице Речной возвели отдельные дома для семей работников районного агропрома и бюджетных учреждений, провели планировку территории с её последующей отсыпкой щебнем.

Не забыли и про озеленение, придав этому процессу таежный колорит. В поселке Плавица растут и развиваются саженцы сибирского кедра. Пятьдесят экзотических для наших мест вечнозеленых деревьев украсили свободную территорию местного стадиона. Саженцы таежных великанов, а взрослые кедры вырастают до 50 метров, в качестве благотворительного жеста привезли в поселок сахароваров работники Куликовского лесхоза. Средняя продолжительность жизни кедра — от 500 до 1000 лет. Вот такой «зеленый подарок» для потомков приготовило нынешнее поколение жителей Плавицы.

Этой весной для общественных пространств теротдел закупит не менее двух тысяч корней цветочной рассады. В основном Плавицу украсят петунии самых разнообразных расцветок. Их поставку обеспечат индивидуальные предприниматели из Добринского округа. Рассаду высадят в парке «Александровский», на клумбах административного центра поселка, в сквере с пешеходной зоной на улице Строителей, на территории местной больницы. Часть цветов выделят для озеленения клумб возле многоэтажных домов. Эти работы на благотворительной основе ежегодно проводят местные энтузиасты. Работы по озеленению общественных пространств планируют начать в конце апреля и завершить ко Дню Победы.

В 2026 году в теротделе планируют продолжить строительство храма (подвести газ и водопровод), заасфальтировать два участка дороги по ул. Строителей протяженностью 200 и 450 метров соответственно, отсыпать щебнем часть улицы Богородицкой, установить 20 фонарей уличного освещения в с. Богородицкое и п. Пролетарий по ул. Пролетарской, построить 13 домов по ул. Речной для работников Добринского сахарного завода, ООО «Добрыня» и «Гелиос», опилить деревья по ул. Строителей около домов № 3, 5, 7, сделать врезку в водопроводные сети по ул. Ольговской и Благодатной, провести ремонт водозабора (замена фильтров на станции обезжелезивания), установить мемориальные доски погибшим в зоне СВО, отремонтировать детские игровые площадки, продолжить капитальный ремонт здания гимназии, заменить металлические контейнеры для ТКО на пластиковые в количестве 26 штук, оборудовать автопарковки у домов №16,7,5, пробурить новую скважину в д. Благодать, установить подкачивающий насос для пятиэтажных домов по ул. Строителей.

Улучшение дорожной инфраструктуры, создание комфортных пешеходных зон и решение вопросов дополнительных парковок способствует повышению качества жизни населения. Жители Плавицы, прилегающих сел и деревень и в 2026 году вправе ожидать новые проекты, направленные на благоустройство их родного края. Интересная деталь. Во время схода его участники не задали ни одного вопроса представителям профильных служб и администрации округа. Это означает только одно: курс Богородицкого теротдела — абсолютно верный.

ИТОГИ ГОДА В БЕРЕЗНЕГОВАТКЕ

Отчет о проделанной за минувший год работе прозвучал из уст начальника Березнеговатского теротдела Валентины Востриковой. По ее словам, в селе Березнеговатка щебнем отсыпали ул. Пионерскую и Песчаную, в д. Георгиевке — ул. Дорожную. Проведен второй этап благоустройства парка в с. Березнеговатка, осуществлена реконструкция линий электропередачи в с. Лебедянка по ул. Школьной и в с. Березнеговатка по ул. Майский Рассвет. Было расширено кладбище в д. Белоносовке и заменена фронтальная часть изгороди.

В рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» в д. Георгиевке установлены уличные тренажеры. Главным условием было использование внебюджетных средств. Основная часть, 100 000 рублей, были выделены главой КХ «Чара» В.Н. Малыхиным. В центре с. Березнеговатка открыли Стену памяти с мемориальными досками в честь односельчан, погибших в зоне СВО.

В д. Георгиевке пробурили новую скважину, а в с. Лебедянка установили вышку сотовой связи.

Среди задач на 2026 год В. Вострикова озвучила работы по дальнейшему благоустройству населенных пунктов, в том числе — модернизацию системы освещения автомобильной дороги с. Березнеговатка — с. Демшинка, актуализацию данных похозяйственных книг, развитие инфраструктуры связи и ЖКХ, привлечение финансирования для реализации проектов инициативного бюджетирования, сохранение историко-культурного наследия (памятники, мемориальные объекты).

Взявший слово начальник ОГБУ «Добринская станция по борьбе с болезнями животных» А.С. Курдюков довел до сведения присутствующих информацию о необходимости профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Участники схода задавали интересующие их вопросы. Так, В.В. Никульшина подняла тему работы почтового отделения в с. Березнеговатка, Т.И. Смольянинова интересовалась сроками отсыпки щебнем дороги местного значения на ул. Луговой.

В.А. Демихов озаботился поддержанием в надлежащем состоянии плотины в с. Березнеговатка. Проблему бесперебойного получения лекарств по бесплатным рецептам обозначили А.Ю. Пчельникова и В.И. Битинева. Жители улиц Садовой и Корнева жаловались на отключения электроэнергии, а Л.В. Маркович ходатайствовала об увеличении арендной платы за пользование земельными паями ООО «Восход».

В ходе оживленной дискуссии на вопросы селян отвечали глава Добринского округа А.Н. Пасынков, зам. главного врача по медицинскому обслуживанию населения Т.В. Зубкова, главный инженер Добринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Николай Губин.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ВЛАСТИ И ЖИТЕЛИ МАЗЕЙКИ

Подводя итоги 2025 года, начальник Мазейского теротдела Сергей Наумов отметил обустройство сквера у памятника погибшим воинам. Там получилась комфортная зона для отдыха с лавочками и качелями.

По ул. Центральной с. Мазейка приведена в порядок система водоотведения через дорожное полотно в целях предотвращения подтопления. В д. Заря отремонтировали и покрасили забор детской площадки, лавочки, а также некоторые элементы игрового оборудования. В деревне Заря проложили новый водопровод по улице Садовой. Монтажом системы водоподачи занималась бригада МУП «Добринский водоканал». Все работы по реконструкции сетей водоснабжения выполнены в рамках областной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В результате предпринятых действий под землю на улице Садовой было уложено 320 метров полиэтиленовой трубы диаметром 110 миллиметров.

В течение года в поселении отремонтировали 24 фонаря, была начата модернизация системы электроснабжения по ул. Центральной и ул. Заречной в с. Мазейка, которая продолжается и в настоящее время. В с. Мазейка проведена масштабная работа по отсыпке щебнем дороги через плотину, соединяющую ул. Центральную и ул. Заречную протяженностью почти полкилометра. Отсыпаны щебнем въезды на ул. Чибизовка д. 2-я Александровка и части ул. Центральной с. Мазейка, подсыпаны некоторые спуски с асфальта. Также была доделана оставшаяся часть дороги по ул. Центральной от киоска до дома №45. В д. Поддубровка и частично на ул. Зеленой в д. Заря вдоль плотины произведено кронирование старых тополей под линией электропередачи.

В поселении появились 14 новых контейнеров для сбора ТКО, оборудована дополнительная площадка для разворота спецтехники, на кладбище с. Мазейка установлен бункер-накопитель на 8 кубометров, там же спилены три аварийных дерева. В 2025 году были приведены в порядок два воинских захоронения: могила неизвестного солдата на кладбище с. Мазейка и место гибели экипажа фронтового бомбардировщика в д. 2-я Александровка.

В отчетном периоде на постоянной основе велась работа по личным обращениям и через семейных кураторов по оказанию услуг семьям участников СВО. Это расчистка снега, приусадебное окашивание, помощь при уборке огородов, тюкование, доставка, спил деревьев, помощь при строительстве, чистка колодцев.

Постоянная участница сельских сходов А.В. Скоморохова и на этот раз озвучила на встрече ряд актуальных тем. В их числе — ремонт ДК в с. Мазейка, удаление аварийного дерева вдоль дороги по ул. Заречной. Также она интересовалась, почему жителей Мазейки территориально присоединили для обслуживания к Лебедянскому Центру общей врачебной практики.

Житель деревни Заря С.А. Денисов говорил про благоустройство своей малой родины, в частности, парка погибшим воинам, а также установку дополнительных фонарей уличного освещения.

М.Н. Ерохина из Мазейки просила перевести в другое место и отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт. На этот вопрос ответила зам. главного врача ГУЗ «Добринская ЦРБ». Она пояснила, что ремонт и переезд ФАПа может состояться уже в нынешнем году.

В качестве приоритетных задач на 2026 год Сергей Наумов видит перевод ФАПа в помещение ДК по ул. Молодежной, 45. В д. Заря планируют изменить статус земельного участка под парк. В д. 2-я Александровка приоритетными задачами являются бурение новой или капитальный ремонт существующей водяной скважины. Кроме этого, во всех перечисленных населенных пунктах еще остаются участки дорог под отсыпку щебнем.

Перед началом схода в селе Мазейка казалось, что разговор между селянами и чиновниками получится, как минимум, непростым. Но опасения были напрасными. Мазейцы оказались готовы к конструктивному диалогу, взвешенной оценке своих возможностей, спокойному, деловому обсуждению проблем. Да, эмоции присутствовали, однако стороны услышали и поняли друг друга. Мало того — договорились действовать сообща и согласованно, а значит, результат обязательно будет.