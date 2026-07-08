Разгром от «Родника», осечка «Альтаира»

Десятый тур областного чемпионата по футболу завершился без сенсаций. Фавориты — «Восход» (Измалково), «Олимп» (Грязи), «Спартак» (Казинка) и паршиновский «Родник» — уверенно победили своих оппонентов. Наши земляки в гостях разгромили «Маевку» из Елецкого округа, забив в их ворота четыре безответных мяча. У нас отличились Владислав Викулин (дважды), по разу забили Артем Явкин и Данила Сорокин.

В 11-м туре, который назначен на ближайшие выходные, «Родник» примет дома «Факел» из Хлевного. Матч пройдет в воскресенье, 12-го июля, в селе Паршиновка, начало в 13 часов. (0+)

Шестой тур ветеранского первенства Липецкой области по мини-футболу среди команд, игроки которых старше 50 лет, принес нашему «Альтаиру» первое поражение в матче с липецким «Янтарем». В минувший четверг на стадионе «Колос» добринцы на глазах у своих болельщиков были биты липчанами. Игра была в «одну калитку», гости забили пять голов, хозяева ответили лишь однажды.