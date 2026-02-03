Размер материнского капитала увеличился в Липецкой области 1 февраля

Материнский капитал проиндексирован Отделением Социального фонда России по Липецкой области. На 5,6% увеличился как основной размер государственной поддержки семей с детьми, так и неиспользованные средства материнского капитала липецких семей. С февраля сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличилась больше чем на 38,6 тыс. руб. — до 728 921,90 руб. При рождении второго ребенка семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит 234 321,27 руб. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму – 963 243,17 руб.

Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию. Увеличение коснется неиспользованного остатка. К примеру, если после всех распоряжений у семьи осталось 230 тыс. руб., именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 5,6%. Узнать сумму неиспользованных средств жители Липецкой области могут на портале Госуслуг, в клиентских службах ОСФР по Липецкой области и в МФЦ. Также вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Материнский капитал помог многим липчанам решить жилищные вопросы или закрыть другие потребности семьи. Сумма увеличивается ежегодно, что позволяет этой мере поддержки оставаться существенной в вопросах создания хороших условий для воспитания детей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.