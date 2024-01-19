Размер материнского капитала в Липецкой области увеличится на 7,4% с 1 февраля. Выплата на первого ребёнка составит 630,4 тысячи рублей, на второго – 833 тысячи рублей. Средства проиндексируют автоматически. Заявление в региональное Отделение СФР подавать не нужно. Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию в 7,4%. Увеличение коснется неиспользованного остатка средств.

С 2007 года в Липецкой области сертификаты на материнский капитал получили свыше 98 тысяч семей. Из них более 30 тысяч семей региона сохранили часть средств на сертификате. Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна на портале госуслуг.

«Социальная поддержка семей с детьми – одно из важнейших направлений политики государства, способствующие созданию условий для улучшения демографической ситуации, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения в благоприятной обстановке», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.