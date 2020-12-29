В 2021 году сумма материнского (семейного) капитала на первого ребенка увеличится и составит 483 881,83 рубля. Для семей, у которых право на получение маткапитала возникло в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, при появлении второго ребенка в семье размер материнского капитала в следующем году вырастит на 155 тысяч 550 рублей.

Размер материнского капитала для семей, у которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, если ранее такое право у них не возникло, составит в 2021 году 639 431,83 рубля.

С нового года также будет проиндексирована сумма остатка маткапитала у семей, которые ранее уже распоряжались частью его средств, т. е. индексация в 3,7 % коснется как всей суммы, так и его оставшейся части.

Напомним, ежегодная индексация материнского капитала возобновилась с 2020 года. Действие самой программы продлено до 31 декабря 2026 года. Распоряжение средствами маткапитала временем не ограничено.

С начала действия программы право на материнский семейный капитал в Липецкой области получили более 77 тысяч семей. Размер материнского капитала можно уточнить в Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал».