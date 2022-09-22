Больше жителей Липецкой области смогут получить субсидию на газификацию жилья. Она увеличена до 130 тысяч рублей. Получить её смогут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Соответствующие изменения приняты сегодня на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов.

«Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос с самого начала программы мы держим на постоянном контроле»,– подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый размер государственной поддержки на газификацию жилого помещения – до 130 тысяч рублей – один из самых крупных в стране. Воспользоваться помощью могут жители Липецкой области – собственники жилья, включённого в областную программу догазификации.

Ещё одно условие – уровень среднедушевого дохода семьи. Ранее он не должен был превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Сейчас он увеличен до двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Доход многодетных семей, а также ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц не учитывается.

«С начала года помощью в оплате стоимости газификации воспользовались уже 37 семей на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Сейчас увеличен и круг потенциальных получателей, и размер выплаты. Это поможет большему числу жителей нашего региона обеспечить свои дома голубым топливом, улучшить качество своей жизни», – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Помощь при газификации жилья можно получить как в виде оплаты стоимости работ по подключению дома к газу – для этого заключается договор и деньги перечисляются непосредственно исполнителям работ, так и виде компенсации – в случае, если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. В любом случае обращаться с заявлением о предоставлении помощи нужно в МФЦ.