Региональный материнский капитал с 2024 года будет проиндексирован на 4,5 %, его сумма составим 104 500 рублей. Такое решение ободрили депутаты Облсовета на сессии. Также меняются требования к получателям этой социальной выплаты. Если раньше дети и родители должны были быть зарегистрированы по одному адресу, то в новой редакции это правило не касается совершеннолетних детей.

Областной маткапитал получают мамы, родившие (усыновившие) третьего и последующих детей или детей-близнецов. Также будут увеличены выплаты на покупку автомобилей многодетным семьям, с 1,2 до 1,5 млн рублей. Речь идет о родителях, которые воспитывают восемь и более детей. Если раньше для того, чтобы получить выплату, нужно было прожить в регионе не меньше десяти лет, то теперь будет достаточно пяти лет. Этой мерой соцподдержки в регионе воспользовались 72 многодетные семьи. В 2024 году выплату на покупку автомобиля смогут получить еще более 20 семей.

«В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми, особенно – многодетных. Это помогает обеспечить воспитание будущего поколения в хороших условиях с полноценными возможностями для учебы и взросления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.