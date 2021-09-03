политических партий сыграют в волейбол

Не на политической, а на спортивной арене! Во вторник, 7 сентября, в 17:00 открывается турнир по волейболу, посвященный выборам депутатов Государственной Думы и Липецкого областного Совета. Он пройдет по 11 сентября среди мужских команд региональных отделений политических партий.

Соревнование проводит избирательная комиссия Липецкой области по действующим правилам Международной федерации волейбола. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места, наградят кубками и дипломами. Игроки команд-победителей получат медали.

«Спорт объединяет и создает условия для примирения. Считаю, что турнир по волейболу поможет партийцам помериться силами на спортплощадке и выпустить пар перед напряженной борьбой за голоса избирателей», – сказал председатель областного избиркома Юрий Алтухов.