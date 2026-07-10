Разовые выплаты медикам при трудоустройстве в Липецкой области доходят до 5 млн рублей

Депутаты облсовета на внеочередной шестидесятой сессии одобрили вынесение всех мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций Липецкой области в отдельный закон.

Он предусматривает выплаты кандидатам и докторам медицинских наук, впервые устроившимся на самые дефицитные специальности в размере 3 и 5 млн рублей соответственно. Врачам, впервые устроившимся в госучреждения (без целевого обучения) на вакансии из утвержденного перечня, предусмотрено 1,5 млн рублей, на должности из реестра – 3 млн рублей. Врачам, которые ранее работали в госучреждениях региона, но решили вернуться на вакансии из Перечня предлагается выделить 1,5 млн рублей. От 3 до 5 млн рублей могут получить медики, перешедшие из частной медицины в государственную.

Меры, предусмотренные для педиатров из частных клиник и впервые трудоустроенных, заменены другими формами поддержки, чтобы привлечь специалистов других направлений. Это детские врачи дефицитных специальностей в детских больницах, судмедэкперты и специалисты медреабилитации.

Также медицинским и фармацевтическим работникам предусмотрены жилищные меры поддержки. Это разовая выплата для улучшения бытовых условий выпускникам медколледжей (медсестрам ФАПов – 50 тыс. рублей, фельдшерам скорой – 100 тыс. рублей), ежемесячное возмещение расходов за наем квартиры врачам дефицитных профессий, фельдшерам скорой – от 10 до 20 тыс. рублей.

Помимо этого, будет предоставляться целевая субсидия на приобретение или строительство своего жилья врачам дефицитных специальностей и ежемесячная компенсация части расходов на оплату услуг ЖКХ – работающим в сельской местности.

«В регионе ведется масштабная и разноплановая работа по насыщению медучреждений кадрами – как высшего, так и среднего, и младшего звена. Только когда медиков достаточно, можно говорить об эффективной работе по здоровьесбережению населения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.